بثنائية العراقي وريان.. المنتخب الأولمبي يهزم البرازيل ويتوج بالبطولة الدولية الودية

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن البطولة الدولية استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وبذلك حصد منتخب مصر لقب البطولة الدولية التي ضمت أيضا منتخب كوريا الجنوبية.

ليصبح هذا الفوز هو الأول لمنتخب مصر في التاريخ على البرازيل في كافة الأعمار.

بدأت المباراة بنشاط هجومي لمنتخب البرازيل الذي سيطر على الكرة في أول ربع ساعة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمود جاد.

ورد منتخب مصر بالسيطرة على الكرة لعدة دقائق وحاول على المرمى ولكن بشكل غير مكتمل.

ونجح ماتيوس كونا مهاجم البرازيل في تسجيل الهدف الأول بضربة رأسية حاول محمود جاد إبعادها لكن الكرة عبرت خط المرمى وأكملها رودريجو داخل الشباك ليؤكد الهدف.

بعد الهدف استفاق منتخب مصر وضغط بقوة في محاولة لإحراز هدف التعادل وسدد كريم فؤاد بقوة لكن الدفاع أبعد الكرة.

وواصل كريم فؤاد نشاطه في الجبهة اليسرى وانطلق وأرسل عرضية قابلها أحمد ياسر ريان بضربة رأسية مرت أعلى عارضة البرازيل.

ومرة أخرى سدد أحمد ياسر بالقدم اليسرى كرة أبعدها الحارس لركلة ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف دون رد.

في الشوط الثاني دفع شوقي غريب بعبد الرحمن مجدي بدلا من المهاجم صلاح محسن.

وبعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية رائعة من الظهير الأيمن كريم العراقي بعد عرضية من كريم فؤاد.

واستمر العرض الرائع من المنتخب الأولمبي ليسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 56 وانطلاقة رائعة من عبد الرحمن مجدي الذي مرر له الكرة أمام المرمى ليضعها في الشباك.

وكاد عمار حمدي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60 بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى أبعدها الحارس.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة وتبادل خلالها الطرفين السيطرة على الكرة دون أن تتغير النتيجة.

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