طبيب المنتخب: استبدال أيمن أشرف بسبب إجهاد بسيط وليست إصابة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 22:25

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن استبدال أيمن أشرف في مواجهة توجو بسبب إجهاد بسيط.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

مصر

وتم استبدال أيمن أشرف في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من أحد لاعبي توجو.

وقال أبو العلا: "أيمن أشرف لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق".

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وأوضح "اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط، والجهاز الفني فضل استبداله مع اقتراب المباراة من نهايتها".

وأتم تصريحاته "لا يعاني من أي إصابة لكنها وجهة نظر حسام البدري بعد التقدم بثلاثة أهداف والاقتراب من النهاية".

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن جزر القمر.

منتخب مصر أيمن أشرف
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