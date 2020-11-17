تريزيجيه يغادر توجو على متن طائرة خاصة من أستون فيلا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 21:50

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - توجو

غادر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر، دولة توجو على متن طائرة خاصة من فريقه أستون فيلا.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا
مصر

وسجل تريزيجيه هدفا في فوز مصر على توجو بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وخصص نادي أستون فيلا طائرة خاصة للاعب المصري، من أجل نقله إلى إنجلترا مباشرة.

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ويستعد أستون فيلا لمواجهة برايتون مساء السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس بالدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة، ولديه مباراة مؤجلة.

وخاض تريزيجيه 69 دقيقة من مباراة اليوم الثلاثاء ونجح في تسجيل الهدف الثالث.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

محمود تريزيجيه أستون فيلا مصر
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