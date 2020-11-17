تريزيجيه يغادر توجو على متن طائرة خاصة من أستون فيلا

غادر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر، دولة توجو على متن طائرة خاصة من فريقه أستون فيلا.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا مصر

وسجل تريزيجيه هدفا في فوز مصر على توجو بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وخصص نادي أستون فيلا طائرة خاصة للاعب المصري، من أجل نقله إلى إنجلترا مباشرة.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة برايتون مساء السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس بالدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة، ولديه مباراة مؤجلة.

وخاض تريزيجيه 69 دقيقة من مباراة اليوم الثلاثاء ونجح في تسجيل الهدف الثالث.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة وبفارق الأهداف عن جزر القمر.