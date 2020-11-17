انتهت - إسبانيا (6) - (0) ألمانيا.. انتصار تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا وألمانيا التي تقام في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

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نهاية المباراة بانتصار إسبانيا بسداسية دون رد.

ق89: جووووووووووووول الهدف السادس لمنتخب إسبانيا

ق72: جووووووول الخااااامس لإسبانيا من فيران توريس.

ق55: جووول فيران توريس يسجل الهدف الرابع للاروخا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا بثلاثية دون رد.

ق38: جووول ثالث لإسبانيا عن طريق رودري.

ق33: جووول فيران توريس يسجل الهدف الثاني لإسبانيا.

ق23: هدف ملغي لإسبانيا بداعي التسلل على موراتا.

ق15: جووول موراتا يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا برأسية بعد تحويله لعرضية قادمة من ركلة ركنية من الناحية اليمنى.

انطلاق المباراة.