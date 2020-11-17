خبر في الجول - بعد اجتماع الفريق بمجلس الإدارة.. قرار برحيل الجهاز الفني لسلة الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل الجهاز الفني لفريق رجال سلة الزمالك بعد الاجتماع مع الفريق.

وكان فريق رجال سلة الزمالك قد امتنع عن خوض التدريبات وطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة طارق سليم.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري المرتبط ومن المقرر أن يواجه الأهلي عقب استئناف المسابقة وانتهاء التوقف بسبب المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد اجتمع بفريق رجال السلة لمناقشة مطالبهم.

ووافق مجلس الزمالك على رحيل الجهاز الفني على أن يتولى ياسر عبد الوهاب وسمير جودة المهمة مؤقتا.

وعلم FilGoal.com أن مجلس الإدارة يبحث التعاقد مع مدرب أجنبي وهناك مدير فني إسباني هو الأقرب حتى اللحظة.