انتهت - مصر الأولمبي (2)-(1) البرازيل الأولمبي

يستضيف منتخب مصر الأولمبي فريق البرازيل على استاد القاهرة ضمن البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية، بينما نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية.

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نهاية المباراة بفوز مصر 2/1

ق 60: اختراق من عمار حمدي ويسدد والحارس يبعد الكرة لركنية

ق 56: جووووووول أحمد ياسر ريان يسجل الثاااااااني

ق 50: نزول أسامة جلال بدلا من محمود مرعي

ق 48: جووووووووول كريم العراقي يسجل التعادل برأسية بعد عرضية كريم فؤاد

نزول عبد الرحمن مجدي بدلا من صلاح محسن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف دون رد

ق 38: تسديدة من أحمد ياسر بالقدم اليسرى يبعدها الحارس ركنية

ق 35: انطلاقة من كريم فؤاد وعرضية قابلها أحمد ياسر ريان برأسية مرت أعلى العارضة

ق26: ضغط من مصر وتسديدة من كريم فؤاد يبعدها الدفاع

ق 17: رودريجو يسجل الهدف الأول للبرازيل من متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء بعد رأسية كونيا وانقاذ محمود جاد

ق 15: محاولات مصرية غير مكتملة

ق 10: نشاط لمنتخب البرازيل ومحاولات على المرمى دون خطورة

انطلاق المباراة