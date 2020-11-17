تشكيل مصر الأولمبي - جاد في حراسة المرمى والهجوم بـ ريان وصلاح محسن أمام البرازيل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 20:23

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - كوريا الجنوبية الأولمبي

بدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بـ محمود جاد في التشكيل الأساسي أمام البرازيل.

ويخوض المنتخب مواجهة البرازيل في البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو بعدما واجه كوريا الجنوبية.

وأجرى شوقي غريب عدة تغييرات بالبدء بـ جاد وعمار حمدي وكريم فؤاد.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام"- محمود مرعي

خط الوسط: كريم فؤاد - أكرم توفيق - عمار حمدي - ناصر ماهر

الهجوم: صلاح محسن - أحمد ياسر ريان

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