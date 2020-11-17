نادي السكة يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الحضري

يدرس عصام الحضري العودة للملاعب من جديد رغم فشل مفاوضات ضمه إلى نادي "زد".

وكشف وليد أنور مدير التعاقدات بنادي السكة الحديد عن وجود مفاوضات مع اللاعب بعد معرفة نيته العودة للملاعب من جديد.

وقال أنور لـ FilGoal.com: "فوجئت أول أمس بوجود مفاوضات بين الحضري ونادي زد للعودة من جديد".

وتابع "بحكم علاقتي به تحدثت معه بالفعل أمس الإثنين وعرضت عليه الانضمام لنادي السكة، وأكدت له أن مجلس الإدارة يوفر كل الإمكانيات من أجل تحقيق هدف التأهل للدوري الممتاز".

وأوضح أنور "الحضري طالبني بمنحه بعض الوقت للتفكير، والأهم حسم قرارا من العودة للملاعب".

وأضاف مدير التعاقدات بنادي السكة "تحدثنا بشأن بعض الأمور ولكن لازلنا في مرحلة المفاوضات الأولية وننتظر حسم مصيره أولا".

وأتم تصريحاته "هناك اجتماع لمجلس الإدارة غدا الأربعاء وسوف نتخذ بعض القرارات وفي انتظار رده علينا".

وقال الحضري في وقت سابق لـFilGoal.com: "غزل المحلة والسكة الحديد تحدثا معي لكن مع كامل احترامي الانتقال لأي منهما صعب".

وأتم "احتاج وقتا للتفكير قبل قبول أي عرض يضيف لي، وفي النفس الوقت من أجل إضافة شيء للنادي فنيا ومعنويا".