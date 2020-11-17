أحمد عيد يغادر معسكر منتخب الشباب بعد طلب الزمالك

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 19:32

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد - سفيان رحيمي - طارق حامد - الزمالك - الرجاء

عاد أحمد عيد الظهير الأيمن لمنتخب مصر للشباب إلى الزمالك رسميا بعد طلب النادي تواجده في مباراة نادي مصر في كأس مصر.

جاء ذلك في ظل إصابة حازم إمام بفيروس كورونا ما يعني وجود أزمة في مركز الظهير الأيمن.

وتواجد عيد في مران الزمالك اليوم الثلاثاء وشارك في التدريبات بشكل طبيعي من أجل لقاء كأس مصر.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تقدم الزمالك بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة يطلب فيه عودة اللاعب وانتظامه في تدريبات الفريق، ليكون جاهزا للمباراة.

وتقام المباراة في الـ21 من شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب الشباب للسفر إلى تونس لخوض تصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب عن منطقة شمال إفريقيا.

أحمد عيد الزمالك مصر
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