مرتضى يرحب بخوض سوبر وادي النيل بين الزمالك والهلال السوداني

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 18:57

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور يستقبل وفد الهلال السوداني في الزمالك

رحب مرتضى منصور رئيس الزمالك بخوض ناديه مباراة سوبر وادي النيل أمام الهلال السوداني.

ووفقا للبيان المنشور عبر موقع الزمالك الرسمي فإن تلك الموافقة جاءت بعد زيارة وفد من الهلال السوداني لمقر النادي الأبيض اليوم الثلاثاء.

ولم يشر البيان إلى موعد المباراة التي تم الترحيب بإقامتها.

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وقدم مرتضى درع نادي الزمالك للوفد السوداني، كما حصل منهم على درع الهلال.

ويقيم الهلال في مصر لـ15 يوما ويلعب وديا مع طلائع الجيش يوم الخميس المقبل.

مرتضى منصور الزمالك الهلال السوداني
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