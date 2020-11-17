فيفا يعلن الموعد الجديد لكأس العالم للأندية في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء رسميا إقامة كأس العالم للأندية 2020 بداية من شهر فبراير المقبل في قطر.

ووفقا لبيان نشره فيفا عبر موقعه الرسمي إنه بعد نجاح استئناف البطولات القارية بعد تفشي فيروس كورونا وإقامة المباريات تحت بروتوكولات صارمة فإنه تقرر إقامة كأس العالم للأندية.

وأوضح البيان أن البطولة المقبلة ستقام بداية من شهر فبراير 2021 وحتى الـ11 من الشهر ذاته.

وأكد البيان أن فيفا سيعمل مع قطر على توفير كافة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة.

وتأهل حتى الآن للبطولة كل من بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا والدحيل بطل الدوري القطري.

وبحلول الـ27 من شهر نوفمبر الجاري سيتأهل الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك للبطولة العالمية.