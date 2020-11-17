انتهت - توجو (1)-(3) مصر

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

مصر ضد توجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب توجو ضد مصر في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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نهاية المباراة بفوز مصر 3/1

ق 92: هدف أول لأصحاب الأرض بعد متابعة لركلة ركنية

ق 86: العارضة تنقذ الونش من هدف عكسي

ق 85: خروج أيمن أشرف للإصابة ونزول فتوح

ق 67: نزول السعيد ورمضان بدلا من أفشة وتريزيجيه

ق 56: خروج محمد شريف وأحمد كوكا ونزول زيزو ومصطفى محمد

ق 52: جوووووووووووووول تريزيجيه والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد

ق 40: إنذار للونش

ق 31: جوووووووووووووووول محمد شريف والثاني

ق 25: أحمد توفيق يبعد كرة خطيرة

ق 17: حجازي يخطأ في إبعاد الكرة ويهدد مرمى الشناوي لكن الحارس يبعد الكرة لركنية

ق 12: رأسية خطيرة من مالابا تمر أعلى العارضة

ق 10: لابا كودجو يمر من حجازي ويهدد مرمى الشناوي

ق 7: محاولة هجومية من مصر وانطلاقة من كوكا ثم تصل الكرة إلى محمد شريف الذي كان في موقف تسلل

انطلاق المباراة

مصر توجو تصفيات أمم إفريقيا
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