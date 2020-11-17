خبر في الجول - المصري يدرس تسويق مفتاح طقطق في منطقة شمال إفريقيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 16:51

كتب : أيمن عيد

مفتاح طقطق يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني في الاتحاد السكندري

يدرس النادي المصري إمكانية تسويق لاعبه مفتاح طقطق الدولي الليبي والاستفادة من عائد بيعه، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي البورسعيدي.

وعلم FilGoal.com أن تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب الدولي الليبي اقترح تسويق اللاعب في منطقة شمال إفريقيا ولاستفادة من عائد بيعه.

ويأتي هذا الإجراء بعد دراسة موقف اللاعب من المشاركة مع الفريق في ظل الصفقات الجديدة التي أبرمها المصري، إذ أصبحت ضئيلة مع انطلاق الموسم الجديد، كما أن علي ماهر مدرب الفريق أبدى موافقته على رحيل اللاعب منذ ختام الدوري.

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ويرى ماهر أن أسلوب لعب اللاعب الدولي الليبي لا يتناسب مع طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مبارياته خلال الموسم الجديد، وبالتالي رحيله وبيعه أفضل خيار للمصري.

الجناح الأيسر صاحب الـ24 عاما انضم إلى المصري قادما من أهلي طرابلس الليبي في صيف 2019.

وشارك طقطق خلال الموسم الماضي بقميص المصري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

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