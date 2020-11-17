مران الأهلي - انتظام الشيخ في التدريبات الجماعية.. وتأهيل للسولية وهاني

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

مران الأهلي

واصل كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر الثلاثاء على ملعب التتش في الجزيرة.

وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في صالة الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، بالإضافة للركض حول الملعب ضمن البرنامج المحدد له.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء الثلاثاء بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبيه وفقا للبرنامج التدريبي.

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وشارك أحمد الشيخ جناح الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم والتي اشتكى منها خلال مشاركته في المران وأبعدته فترة عن التواجد في التدريبات الجماعية.

وخضع الشيخ لفحص طبي للتأكد من جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية وانتظامه بصورة طبيعية.

وخضع الثنائي محمد هاني وعمرو السولية لجلسة تأهيل منفردة في صالة "الجيم" على هامش المران الجماعي.

وانتظم الثنائي في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجه من معسكر منتخب مصر عقب مواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف.

وغادر السولية معسكر المنتخب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما غادره هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة فنية مع اللاعبين، تحدث خلالها عن تحديات المرحلة المقبلة بداية من مواجهة أبو قيرة للأسمدة في الكأس ومواصلة المشوار في البطولة، والتي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل.

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