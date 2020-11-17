تشكيل منتخب مصر - 7 تغييرات من البدري.. كوكا وأفشة أساسيان ضد توجو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 16:37

كتب : أحمد الخولي

مصر - توجو

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل فريقه ضد توجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، والذي شهد 7 تغييرات كاملة.

ورغم الفوز في مواجهة الجولة الثالثة، اختار البدري أن يغير 7 عناصر كاملة، منهم ثلاثة بشكل اضطراري وهما عمرو السولية للإيقاف ومحمد هاني للإصابة ومحمد النني للإصابة بكورونا.

ويحصل محمد شريف على مشاركته الدولية الأولى على حساب أحمد سيد "زيزو"، فيما يلعب أحمد حسن "كوكا" كمهاجم صريح عوضا عن مصطفى محمد.

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ويشارك الثنائي طارق حامد وحمدي فتحي في وسط الملعب، خلف محمد مجدي "أفشة" الذي يشارك بدلا من عبد الله السعيد.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

البدلاء: محمد أبو جبل – محمد بسام – محمود علاء – علي جبر – رمضان صبحي – حسام حسن – عبد الله السعيد – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد – أحمد أبو الفتوح

مصر توجو حسام البدري
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