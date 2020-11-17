وزير الرياضة: اتحاد الكرة لم يقصر في حفل تكريم صلاح

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 16:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

دافع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إجراءات تنظيم حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الذي يتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا مما حرمه من المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

صرح وزير الرياضة عبر قناة أون تايم سبورتس "لا يوجد تقصير نهائي في حفل تكريم صلاح، اتحاد الكرة التزم بشكل كبير جدا بكافة إجراءات التباعد الاجتماعي، وأقيم الحفل بالتنسيق الكامل مع نادي ليفربول الإنجليزي".

وأوضح "لقد تم الاتفاق منذ أشهر على إقامة هذا الحفل بالتواصل مع صلاح ووكيل أعماله والنادي الإنجليزي، ولضيق الوقت ولأنه سيغادر عقب المباراة أقيم الحفل قبل مواجهة توجو".

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وتابع "لقد التزم مسؤولو الاتحاد بكل شيء، صلاح لم يصافح أحدا أثناء دخول القاعة، وكان في حالة معنوية رائعة، ونادي ليفربول يرى أننا التزمنا بكل شيء، وجرت الأمور على أعلى مستوى".

واستدرك أشرف صبحي "لكن الجائحة تنتقل بالهواء في أي مكان، وإذا أصيب أحد بها لا يمكن أن يحدد من أين وكيف جاءته، ويبقى الأهم هو التعامل فيما بعد، وصلاح يقضي حاليا فترة نقاهة".

وشدد "الشيء الإلزامي نفذه اتحاد الكرة بتنظيم واقتدار وتباعد اجتماعي، ولم يلتق صلاح بأحد وغادر القاعة سريعا".

ولفت "بصدد تكريم كل المحترفين، ولكن الوقت والظروف لا تسمح بتجمع أكبر".

في سياق آخر، تحدث وزير الرياضة عن النهائي الإفريقي بين الأهلي والزمالك، قائلا "إذا سمح الاتحاد الإفريقي والجهات التنفيذية بحضور جماهيري، سوف نستعد لذلك بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وإذا لم أقيم اللقاء بدون جماهير، سوف نستعد بتوفير شاشات عرض في مراكز الشباب ويتم تنويه الجماهير أنه سوف تبث أرضيا عبر قناة تايم سبورتس".

وأردف أشرف صبحي تصريحاته في إطار ثالث "لقد أقرت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بحضور جماهيري بنسبة 50% بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، سبق أن صرحت بأننا جاهزون لاستقبال سواء 100% من الجماهير أو 50% أو أقل إذا أقرت وزارة الصحة بذلك".

وأوضح في ختام تصريحاته "إذا كان سيتم السماح بحضور 30% كنا سنترك مقعدين شاغرين بين كل مشجع، وبعد قرار السماح بحضور 50% من إجمالي سعة القاعة، سيتم ترك مقعد شاغر بين كل مشجع".

محمد صلاح ليفربول كورونا
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