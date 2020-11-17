مران الزمالك - مسحة لحازم إمام من سيارته وانتظام أوباما في التدريبات الجماعية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 16:03

كتب : FilGoal

حازم إمام مع الزمالك أمام الجونة

تواجد حازم إمام مدافع النادي الزمالك في مقر ناديه للخضوع إلى مسحة طبية لتقييم مدى شفائه من فيروس كورونا "كوفيد 19". وذلك على هامش استعدادات الفريق لمواجهة نادي مصر في كأس مصر.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، وخضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته الخاصة.

وتواجد إمام في سيارته منذ دخوله لمقر النادي وحتى مغادرته، إذ حرص على عدم النزول أو الاختلاط بأي لاعب.

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وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" في تدريباته فريقه الجماعية، وشارك بها كاملة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة على المستوى الطبي.

وشهد المران تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات، إذ حرص الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو على خوض اللاعبين لبعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة.

وخاض الفريق فقرة فنية شهدت الاهتمام على اللعب بشكل سريع والتدريب على بعض المواقف التكتيكية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وواصل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق على هامش التدريبات الجماعية.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية والطبية في صالة الجيم، وذلك بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع لاعبيه حرص خلالها على توجيه بعض النصائح الفنية المقرر تنفيذها خلال المران.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بإشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر على استاد السويس الجديد.

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