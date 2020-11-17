مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: ملامح قائمة الموسم المقبل تخلو من الأجانب القدامى

كشف مصدر بالإسماعيلي أن قائمة الفريق للموسم المقبل بشكل مبدئي ستخلو من الأجانب الذين لعبوا مع الفريق الموسم الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لجنة التعاقدات، والمدير الفني هيرون ريكاردو، اتفقا على تغيير أجانب الفريق".

وأضاف "تلك القائمة تضم الناميبي بينسون شيلونجو، والعراقي همام طارق، والغيني بيكيتي سيلفا".

وحتى الآن، اتفق النادي على فسخ تعاقد همام طارق، وانتظار عروض لتسويق شيلونجو وبيكيتي سيلفا.

وتعاقد الإسماعيلي حتى الآن مع الأنجولي آري بابل، والجزائري رضوان شريفي، والتونسي فخر الدين بن يوسف.