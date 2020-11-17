تقرير: نيمار جاهز للمشاركة مع سان جيرمان

ذكرت شبكة مونت كارلو أن نيمار نجم باريس سان جيرمان أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به أواخر الشهر الماضي.

ويلتقي سان جيرمان مع موناكو يوم الجمعة في الجولة 11 من الدوري الفرنسي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأفاد تقرير الشبكة أن الألم الذي كان يعاني منه نيمار في عضلاته اختفى، وأصبح اللاعب البرازيلي جاهزا لخوض المباريات، وأولها ضد مونكو.

وأضاف التقرير أن نيمار أبلغ الجهاز الفني لسان جيرمان بحاجته للعب ضد موناكو حتى يكون مستعدا بقوة لملاقاة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.

وكانت شبكة ESPN الأمريكية قد ذكرت في نهاية أكتوبر أن نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان سيغيب شهرا عن المباريات بسبب إصابته بتمزق بسيط في العضلة الضامة اليسرى.

وكتبت الشبكة وفقا لمصادرها أن الآشعة كشفت مدى إصابة اللاعب البالغ عمره 28 عاما والتي أبعدته عن مواجهتي البرازيل ضد فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وصرح توماس توخيل مدرب باريس وقتها أنه يتوقع تعافي نيمار خلال أسبوعين.

وتعرض نيمار، نجم سانتوس وبرشلونة السابق، لإصابة في مواجهة باريس ضد إسطنبول باشاكشهير ولم يكمل المباراة التي حسمها فريقه بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وشارك نيمار في 6 مباريات بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويخوض نيمار موسمه الرابع مع باريس الذي توج معه بتسعة ألقاب.