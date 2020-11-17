لا جازيتا:بسبب إصابة المدرب ومساعده بفيروس كورونا.. بونيرا يقود ميلان ضد نابولي

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 14:23

كتب : FilGoal

بونيرا

يستعد دانيلي بونيرا مساعد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن يتولى القيادة الفنية للفريق مؤقتا لحين شفاء المدير الفني من فيروس كورونا "كوفيد 19" وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن بونيرا مرشح لتدريب الفريق بشكل مؤقت خاصة بعد إصابة ستيفانو بيولي ومساعده جياكومو موريلي بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب سيقود الفريق مؤقتا ضد نابولي في المباراة المقبلة بالدوري يوم الأحد.

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ويحمل بونيرا رخصة التدريب UEFA Pro والتي ستسمح له بقيادة الفريق فنيا.

صاحب الـ39 عاما لعب لميلان في الفترة من 2006 وحتى 2016، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي والسوبر المحلي ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وسيواجه بونيرا زميله السابق في ميلان، جينارو جاتوزو مدرب نابولي.

ويحتل ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث.

في إيطاليا الدوري الإيطالي ميلان
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