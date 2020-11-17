انطلاق دوري الكرة النسائية لأول مرة في تاريخ السعودية

ينطلق يوم الثلاثاء دوري كرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ السعودية.

الدوري السعودي للسيدات سينطلق بمشاركة 24 فريقا من مختلف أنحاء المملكة تم تصنيفها إلى 3 مجموعات، الدمام والرياض وجدة، حسب جريدة اليوم السعودية.

وسيقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في المدن الثلاثة، وسيكون مخصصا للسيدات من سن الـ 17 عاما وما فوق.

في الدور الأول تنقسم الفرق إلى مجموعات في كل منطقة على حدة ونظام خروج المغلوب في الدورالثاني على أن يتم تحديد المباراة النهائية، التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة في وقت لاحق.

وتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي للفرق الفائزة.

فرق الرياض:

رياض ليديز

نجد الرياضي

التحدي

الرياض يونايتد

رايدرز

بلو أروز

سما

نجوم الرياض

اليمامة

فرق جدة:

كنجز يونايتد

موج

جدة

الليث الأبيض

ستروم

اليوم في جدة! مباريات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر Today in Jeddah! Tuesday 17th November matches #SaudiWFL #دوري_WFL pic.twitter.com/pwzi9imGBV — Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 17, 2020

فرق الدمام:

الدمام يونايتد

فليمز

المملكة

يونايتد إيجلز