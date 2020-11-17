الحضري لـ في الجول: هذا سبب اعتذاري لنادي زد.. ومن الصعب الانتقال للمحلة أو السكة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 13:57

كتب : أمير عبد الحليم

عصام الحضري

كشف عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر عن أسباب اعتذاره عن عدم الانضمام لنادي زد.

وقال الحضري لـ FilGoal.com: ""زد لا يقل عن الأندية الكبيرة في مصر مثل الأهلي والزمالك".

وتابع "النادي يمتلك ملعبا مبهرا مصمم على الطريقة الأوروبية وشاهدت الفريق بصحبة أصدقائي من أعضاء مجلس الإدارة، ثم تناقشنا بشأن الانضمام للفريق".

وأوضح "لم نتحدث عن الماديات تماما، لكنني اعتذرت بسبب ضيق الوقت للاستعداد للموسم الجديد".

وأكمل "الفريق يحتاج وقتا وعملا فنيا من أجل الصعود ويحتاج نوعية معينة من اللاعبين، ومن الصعب الاستعداد بالشكل الأمثل خلال الوقت الضيق المتبقي قبل بداية الموسم".

وأشار الحضري إلى أن ناديي غزل المحلة والسكة الجديد تحدثا معه خلال الفترة الماضية.

وعن ذلك، قال: "غزل المحلة والسكة الحديد تحدثا معي لكن مع كامل احترامي الانتقال لأي منهما صعب".

وأتم "احتاج وقتا للتفكير قبل قبول أي عرض يضيف لي، وفي النفس الوقت من أجل إضافة شيء للنادي فنيا ومعنويا".

الحضري
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