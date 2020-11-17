إصابة مدافع إنتر بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان يوم الثلاثاء إصابة ظهيره الأيسر ألكسندر كولاروف بفيروس كورونا.

وأفاد نادي إنتر في بيان: "خضع كولاروف لفحوصات فيروس كورونا يوم الإثنين عند عودته من معسكر المنتخب الصربي، وجاءت النتيجة إيجابية".

وأضاف البيان "سيتبع اللاعب الذي لا تظهر عليه أعراض تمامًا، جميع الإرشادات والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

كولاروف انضم إلى إنتر ميلان قادما من روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وانضم الدولي الصربي إلى إنتر مقابل 1.5 مليون يورو.

ويتضمن الاتفاق عددا من الإضافات تصل إلى 500 ألف يورو، وفقا لما يحققه اللاعب.

كولاروف (34 عاما) سبق له اللعب لـ لاتسيو ومانشستر سيتي، وانتقل إلى روما عام 2017 مقابل 5 ملايين يورو.

وخاض كولاروف مع روما 132 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 20، وبات أحد قادة الفريق.