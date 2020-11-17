مدرب البرازيل الأولمبي: منتخب مصر بطل القارة لكننا واثقين بعد الفوز ضد كوريا الجنوبية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

أندري جاردين - مدرب منتخب البرازيل الأولمبي

قال أندري جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي إن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة للغاية بالنظر للتنظيم الدفاعي الذي يلعب به، لكنه شدد على ترابط وثقة فريقه خاصة بعد الفوز ضد كوريا الجنوبية، وذلك في تصريحات عبر موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وصرح جاردين: "ستكون مباراة أخرى صعبة، منتخب مصر هو بطل القارة، وفاز بكل المباريات التي خاضها في التصفيات، إنه أقوى بدنيا من كوريا الجنوبية".

وواصل "منتخب مصر لديه تنظيم دفاعي مختلف، ستكون مباراة صعبة، لكننا مترابطين أكثر وواثقين بعد الفوز في المباراة الأولى".

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وأكمل "نرغب في تقييم مستوى لاعبينا بشكل نهائي، لا نرغب في المخاطرة أبدا بالإصابات، إن كان الجميع بخير، سنبدأ بنفس الفريق الذي لعب ضد كوريا".

كما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وقوف لاعبي منتخبي مصر والبرازيل الأولمبي، دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة المنتخبين اليوم الثلاثاء، على رحيل كارلوس أماديو المدرب السابق لمنتخب البرازيل للشباب تحت 17 و20 عاما والذي عمل لوقت طويل مع أندري جاردين مدرب المنتخب الأولمبي الحالي.

أماديو وافته المنية أثناء عمله في السعودية كمدرب لشباب فريق الهلال السعودي، وتوفي في منزله أثر أزمة قلبية هذا الشهر.

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي في التاسعة مساء الثلاثاء، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

المنتخب البرازيلي فاز بنتيجة 3-1 ضد كوريا الجنوبية يوم السبت في دورة ودية مجمعة تستضيفها مصر.

في حين أن منتخب مصر الأولمبي تعادل سلبيا مع نظيره الكوري الجنوبي.

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