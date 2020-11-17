المنتخب السعودي يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم إصابة أيمن يحيى لاعب وسط ميدانه بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ونشر المنتخب بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الأول أيمن يحيى بفيروس كورونا".

وواصل "سيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة".

يحيى جناح نادي النصر السعودي شارك خلال الموسم الجاري في الدوري خلال 4 مباريات وسجل هدفا.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره جامايكا في مباراة ودية دولية في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب السعودي قد خاض مواجهة ودية ضد جامايكا يوم السبت، وفاز بنتيجة 3-0، وشارك يحيى كأساسي في تلك المباراة.