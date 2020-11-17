مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: أحداد وفتوح سيعودان لنا.. ونعلن الصفقات بعد نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 11:01

كتب : وليد الحسيني

حميد أحداد - الزمالك - الإنتاج الحربي

كشف مصدر بالزمالك، عن نية النادي استعادة ثنائي الفريق، حميد أحداد وأحمد أبو الفتوح، بعد انتهاء إعارتهما.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : سموحة

الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حميد أحداد سيعود لنا مع بداية الموسم بعد انتهاء إعارته لفريق الرجاء، وكذلك أحمد فتوح بعد انتهاء إعارته لسموحة".

حميد أحداد قضى الموسم المنقضي معارا لفريق الرجاء البيضاوي المغربي. صاحب الـ25 عاما شارك في 29 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 9 أهداف وصنع ثلاثة آخرين وربطته التقارير الصحفية بفريق شباب المحمدية في مسقط رأسه.

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أما فتوح، فلعب 27 مباراة مع سموحة الموسم الماضي وصنع فيهم 3 أهداف، وانضم منه لمنتخب مصر.

وأضاف المصدر: "بعد عودة أحداد، سيحدد جايمي باتشيكو الخماسي الأجنبي في قائمة الفريق".

ويضم الزمالك من الأجانب التونسي فرجاني ساسي، والمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والكونغولي كابونجو كاسونجو، مع انضمام منتظر للتونسي حمزة المثلوثي.

وهنا استدرك المصدر: "سيتم إعلان الصفقات الجديدة، عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري".

وأتم "الزمالك لن يعلق على كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن الصفقات الجديدة، أو اللاعبين الراحلين، إلا بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا".

حميد أحداد أحمد فتوح الزمالك
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