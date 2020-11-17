تشكيل المنتخب المتوقع – 3 تغييرات منتظرة من البدري ضد توجو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 10:31

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

من المتوقع أن يجري حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر 3 تغييرات على تشكيله الذي تغلب به على توجو في القاهرة، في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في لومي.

من المنتظر أن يعوض أحمد توفيق المصاب محمد هاني على الرواق الأيمن، فيما يعوض كل من طارق حامد وحمدي فتحي، الموقوف عمرو السولية والمصاب بفيروس كورونا محمد النني.

دونا عن ذلك، سيكون التشكيل مماثلا لتشكيل مباراة القاهرة، بالشكل التالي..

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد أبو الفتوح

الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – عبد الله السعيد – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: مصطفى محمد

توجو مصر في إفريقيا في المنتخب تشكيل المنتخب المتوقع
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