نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - الحضري

كشف أحمد دياب العضو المنتدب لنادي زد الرياضي عن نتيجة الجلسة التي جمعت مسؤولي النادي مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

وقال دياب عبر قناة النهار: "عقدنا جلسة مع الحضري لمناقشة فكرة توقيعه لنادي زد في الموسم المقبل والعودة مرة أخرى للملاعب".

وأضاف "الجلسة بين عصام الحضري ومسؤولي النادي انتهت بالاتفاق على عدم إتمام التعاقد بيننا".

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وأتم تصريحاته "الحضري أخبرنا أنه لا يزال يحتاج لوقت أطول من أجل الاستعداد جيدا والعودة للملاعب".

وكان عصام الحضري البالغ من العمر 47 عاما أعلن في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

قبل أن يكشف أنه سيدرس عرض نادي زد من أجل العودة لكرة القدم مرة أخرى.

عصام الحضري نادي زد
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