محمد فضل: مسحة للمنتخب فور الوصول إلى القاهرة والانتظار في الفندق لحين ظهور النتائج

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ورئيس بعثة منتخب مصر في توجو أنه سيتم إجراء مسحة جديدة فور الوصول إلى القاهرة.

ويلعب منتخب مصر أمام توجو في السادسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إصابة محمد النني لاعب وسط المنتخب ونادي أرسنال بفيروس كورونا.

وقال محمد فضل عبر قناة إم بي سي مصر: "خضعنا لمسحة فيروس كورونا فور وصولنا إلى توجو".

وتابع "النتائج تأخرت قبل انطلاق المران وذلك سبب مشاركة محمد النني في التدريبات".

وكشف فضل "النني لا يعاني من أي أعراض وشارك بصورة طبيعية في التدريبات".

وعن مخالطته للاعبين في التدريبات رغم إصابته أوضح فضل "قررنا إجراء مسحة طبية جديدة فور الوصول إلى القاهرة".

وأتم تصريحاته "ستمكث البعثة في الفندق حتى ظهور النتائج حفاظا على صحة اللاعبين وعائلاتهم".

وكان منتخب مصر قد تغلب على توجو بهدف دون رد سجله محمود الونش على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.