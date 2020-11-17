وزير الرياضة: التفتيش على الزمالك حدث لكل الأندية.. وموقف الجمهور من نهائي إفريقيا

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إن التفتيش الذي حدث لنادي الزمالك حدث لكل الأندية في مصر.

وتحدث وزير الرياضة لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "التفتيش على الزمالك إداري وليس قضائي، وحدث لكل الأندية".

وتابع "اللجنة مازالت تقوم بعملها ولم نتخذ أي قرار رسمي حتى الآن، وأي شيء آخر يثار حول ذلك الأمر طالما لم يصدر به بيانا رسميا من قبل الوزارة فليس لنا أي علاقة به".

وأكمل "هناك لجنة واحدة في الزمالك هي التي تقوم بالتفتيش وبعد نهاية عملها سنعلن النتائج".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك الذي سيقام في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري قال: "سيقام في استاد القاهرة هذا قرار نهائي".

وعن حضور الجمهور قال: "من الصعب حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا ولكن إن حضر فلن يكون العدد بالآلاف".