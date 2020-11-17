مدرب طائرة الزمالك: اكتشفت إصابتي بـ كورونا بسبب معاناتي من الأعراض.. لدينا 6 لاعبين مصابين

عانى فريق الزمالك لرجال الكرة الطائرة من إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا بالإضافة إلى محمد اللقاني المدير الفني وإداري الفريق.

وقال اللقاني في تصريحات لقناة صدى البلد: "عانيت من أعراض شديدة جدا في البداية".

وتابع "توجهت لطبيب متخصص وبعد إجراء آشعة مقطعية تم تحويلي إلى إحدى المستشفيات وخضعت هناك لمسحة".

وكشف "نتيجة المسحة جاءت إيجابية ولذلك قام باقي الفريق بإجراء مسحة بسبب المخالطة في التدريبات".

وأضاف اللقاني "هناك ستة لاعبين في الفريق مسحتهم جاءت إيجابية ومن بينهم نجلي".

وواصل مدرب طائرة الزمالك "هناك مسحة أخرى سيتم إجرائها عقب 48 ساعة".

وأتم تصريحاته "ننتظر نتيجة المسحة المقبلة لمعرفة الحالات التي تحولت إلى سلبية".