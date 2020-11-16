تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 23:03

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوبترا

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات، تضم كفاءات متنوعة تجمع بين الاحترافية والخبرة الممزوجة بالشباب المؤهل بشكل علمي يتسق مع المحددات العالمية في واحد من أهم مجالات صناعة كرة القدم.

وصعد نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل للمرة الأولى يف تاريخه.

وتضم اللجنة كل من مروان النايب ومحمود أبو العلا، و، ويوسف الشربيني، ومحمد مصطفى، وأحمد نجم، وتعمل اللجنة حاليا على إنهاء عدد من الملفات الهامة المسندة إليهم من قبل الإدارة.

أخبار متعلقة
الصفقة الـ 11.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع شقيق جيرفينيو بيراميدز يعير رجب بكار إلى سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا يختار الاستمرار على استاد السويس الجديد ليكون ملعبه في الدوري وكيلهما: رجب بكار إلى سيراميكا كليوباترا.. وموعد تفعيل تعاقد مروان محسن مع الأهلي

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى تكوين هيكل إداري وتنظيمي بشكل احترافي، لتحقيق أحلام وطموحات النادي في أول مشاركة بمسابقة الدوري الممتاز، ويتم اتخاذ الخطوات في إطار علمي ومهني مدروس بعناية شديدة.

وكان كليوباترا قد تعاقد مع 11 لاعبا حتى الآن وهم:

وكوامي ألفونسو "فونسينيو" الشقيق الأصغر للإيفواري جيرفينيو، محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – ماذا يجمع مواليد برج العقرب في كرة القدم 3 دقيقة | حكايات في الجول
تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا 53 دقيقة | الدوري المصري
توجو لـ في الجول: ليس لدينا إصابات جديدة بكورونا قبل لقاء مصر ساعة | إفريقيا
مصر ضد توجو - طه إسماعيل لـ في الجول: التغييرات ستكون في أضيق الحدود ساعة | منتخب مصر
محمد فضل يكشف حالة النني وكيف سيعود اللاعب رفقة البعثة لـ مصر ساعة | مصر
خبر في الجول – علي ماهر يمنح فرصة جديدة لـ محمد صالح في المصري ساعة | الدوري المصري
منتخب أوروجواي يعلن: إصابة لويس سواريز ومونيوز بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
باريزي: ما يفعله إبراهيموفيتش مدهش.. يذكرني بخولييت وفان باستن 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك