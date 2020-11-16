تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات، تضم كفاءات متنوعة تجمع بين الاحترافية والخبرة الممزوجة بالشباب المؤهل بشكل علمي يتسق مع المحددات العالمية في واحد من أهم مجالات صناعة كرة القدم.

وصعد نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل للمرة الأولى يف تاريخه.

وتضم اللجنة كل من مروان النايب ومحمود أبو العلا، و، ويوسف الشربيني، ومحمد مصطفى، وأحمد نجم، وتعمل اللجنة حاليا على إنهاء عدد من الملفات الهامة المسندة إليهم من قبل الإدارة.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى تكوين هيكل إداري وتنظيمي بشكل احترافي، لتحقيق أحلام وطموحات النادي في أول مشاركة بمسابقة الدوري الممتاز، ويتم اتخاذ الخطوات في إطار علمي ومهني مدروس بعناية شديدة.

وكان كليوباترا قد تعاقد مع 11 لاعبا حتى الآن وهم:

وكوامي ألفونسو "فونسينيو" الشقيق الأصغر للإيفواري جيرفينيو، محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.