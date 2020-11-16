مصر ضد توجو - طه إسماعيل لـ في الجول: التغييرات ستكون في أضيق الحدود

يرى طه إسماعيل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مواجهة توجو في تصفيات أمم إفريقيا ستكون صعبة للغاية، ويجب أن يتحلى الفراعنة بالمرونة التكتيكية في الملعب.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة للتصفيات سجله محمود حمدي "الونش".

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن الطريقة الأنسب للمنتخب في هذه المباراة والتشكيل الأفضل من وجهة نظرهم.

كذلك سأل FilGoal.com من يعوض محمد هاني الذي تعرض للإصابة وأيضا عمرو السولية الذي تعرض للإيقاف.

وقال طه إسماعيل لـFilGoal.com: "منتخب توجو سيهاجم بالطبع وسيبحث عن تسجيل الأهداف وهنا يجب استغلال المساحات في دفاعهم من خلال سرعات لاعبينا ويجب استغلال هذه النقطة كما يجب".

وأكمل "كما يجب أن يظهر منتخب مصر بتنظيم دفاعي مع الشراسة الهجومية واللعب من على أطراف الملعب والعمق وتواجد كثافة عددية مع العرضيات لأننا شاهدنا مصطفى محمد وحيدا في اللقاء الأول".

وأضاف "حسام البدري هو من يرى التشكيل الأنسب والمجموعة الجيدة ويبقى تنفيذ الأدوار داخل الملعب، على سبيل المثال في المباراة الأولى استحوذنا على الكرة دون كثافة عددية وعدم تنوع في أساليب الهجوم والمبررات كانت عدم تجمع المنتخب منذ فترة".

وواصل "كان لابد من مشاركة مهاجم آخر جوار مصطفى محمد وخروج لاعب وسط مع عودة عبد الله السعيد للخلف، ولكن هذا لم يحدث".

وأتم تصريحاته "أحمد توفيق الأقرب لتعويض غياب محمد هاني، وزيزو بدلا من صلاح مع ضرورة منح كوكا فرصة أكبر، وباقي المراكز معروفة للجميع".