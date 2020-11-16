محمد فضل يكشف حالة النني وكيف سيعود اللاعب رفقة البعثة لـ مصر

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - توجو

كشف محمد فضل رئيس بعثة منتخب مصر في توجو حالة محمد النني لاعب وسط الفراعنة ونادي أرسنال الإنجليزي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

محمد النني

النادي : أرسنال

توجو
مصر

وقال محمد فضل: "النني في حالة جيدة جدا ولا يعاني من أي أعراض لـ كورونا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "النني تواجد بشكل طبيعي في مران اليوم الاثنين بل وسجل هدفين في التدريبات".

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وعن كيفية الكشف عن إصابة النني، أوضح فضل "بعثة منتخب مصر بالكامل خضعت لمسحة عقب الوصول مباشرة لـ توجو، والنتيجة ظهرت منذ قليل وكشفت إيجابية مسحة النني، وسلبية مسحة كل أفراد البعثة".

وأكمل حديثه قائلا: "طبيب منتخب مصر وضع كل السيناريوهات الممكنة قبل سفر البعثة، ومن بينها توفير غرفة غزل في الطائرة".

وشرح "النني سيعود مع بعثة المنتخب إلى مصر، وسيتواجد في جزء معزول في الطائرة وكنا ضد وضعنا كل السيناريوهات الممكنة قبل السفر، إلى جانب مرافقة طبيب من وزارة الصحة لبعثة المنتخب".

وأتم "أطمئن الجميع على النني وأتمنى أن يعود سريعا هو وصلاح وكل مصابي كورونا".

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي مساء يوم الاثنين إصابة محمد النني بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون.

وانتصر المنتخب على توجو في مصر بهدف محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويتصدر منتخب جُزر القٌمر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، وخلفه المنتخب المصري بـ 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط وتوجو بنقطة.

في المنتخب منتخب مصر مصر في إفريقيا
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