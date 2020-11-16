خبر في الجول – علي ماهر يمنح فرصة جديدة لـ محمد صالح في المصري

استجاب علي ماهر المدير الفني للمصري لطلب من مجلس إدارة ناديه بمنح فرصة جديدة لمدافع الفريق البورسعيدي محمد صالح.

محمد صالح النادي : المصري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر كان قرر استبعاد اللاعب من حساباته بعدما لم يشاهده عقب شفائه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

إذ أن اللاعب لم يتواجد في معسكر برج العرب في ختام مباريات الموسم المنصرم من الدوري.

وبعدما تأخر انضمام المدافعين في الانتقالات الجارية للمصري قرر النادي منح فرصة جديدة لمحمد صالح.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في مران الفريق يوم الأربعاء المقبل.

وأعير صالح لفريق كهرباء الإسماعيلية في بداية الموسم الماضي لحين عودته من الإصابة وشارك مؤخرا في تدريبات منفردة مع أخصائي تأهيل.