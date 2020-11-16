منتخب أوروجواي يعلن: إصابة لويس سواريز ومونيوز بفيروس كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 22:14

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أوروجواي - تشيلي

يغيب الثنائي لويس سواريز ورودريجو مونيوز لاعبي منتخب أوروجواي عن مواجهة البرازيل بسبب تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

أوروجواي

ويستضيف منتخب أوروجواي نظيره البرازيلي في الواحدة فجر الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن منتخب أوروجواي في بيان رسمي إيجابية المسحة الطبية الخاصة بالثنائي لويس سواريز ومونيوز.

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ويقترب سواريز أيضا من الغياب عن مواجهة فريقه السابق برشلونة، إذ يلعب أتليتكو مدريد أمام الفريق الكتالوني مساء السبت في الدوري الإسباني.

ويتصدر منتخب البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، بينما أوروجواي في المركز الرابع برصيد ست نقاط.

ويعتبر سواريز هداف التصفيات برصيد 4 أهداف من ثلاث مباريات وغيابه ضربة كبيرة لمنتخب أوروجواي.

لويس سواريز أتليتكو مدريد أوروجواي
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