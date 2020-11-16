باريزي: ما يفعله إبراهيموفيتش مدهش.. يذكرني بخولييت وفان باستن

أشاد فرانكو باريزي أيقونة ميلان بمهاجم الروسونيري الحالي زلاتان إبراهيموفيتش وقدرته على مواصلة تسجيل الأهداف رغم بلوغه سن الـ39.

وقال باريزي لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا: "ما يفعله إبراهيموفيتش مدهش، وما يستطيع تمريره لزملائه في الفريق من خبرات".

وأكمل "عندما كنت ألعب كان لدينا لاعبين أقوياء مثله هما ماركو فان باستن ورود خولييت، إبراهيموفيتش يصنع الفارق مثلما كانا يفعلانه".

وأتم "بدنيا هو قوي للغاية، وعقليا يريد أن يُذهل الجميع، هو فقط يمكنه القول متى هو الوقت المناسب للتوقف عن اللعب".

وسجل إبراهيموفيتش خمسة أهداف في ثماني مباريات مع ميلان الموسم الجاري وقاد الفريق لتصدر الدوري الإيطالي.