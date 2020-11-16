مصر ضد توجو - شريف عبد الفضيل لـ في الجول: يجب الاحتفاظ بالتشكيل كما هو ومنح أفشة وقت أطول

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 20:34

كتب : أحمد شاكر

مصر - توجو

يرى شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق أن عبد الله السعيد الأنسب لشغل مركز صانع الألعاب في مباراة منتخب مصر ضد توجو.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة للتصفيات سجله محمود حمدي "الونش".

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FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن الطريقة الأنسب للمنتخب في هذه المباراة والتشكيل الأفضل من وجهة نظرهم.

كذلك سأل FilGoal.com من يعوض محمد هاني الذي تعرض للإصابة وأيضا عمرو السولية الذي تعرض للإيقاف.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: "كنت أتمنى أن يبدأ أفشة مباراة الذهاب لأنه يمتلك مرونة أكثر ورشاقة في الملعب ويجيد المراوغات واللعب بسرعة أكبر".

وواصل "وكما نشاهد في الأهلي هو الحل الأول لجميع اللاعبين في الملعب".

وأكمل "ولكنا بما أن السعيد هو من بدأ لقاء الذهاب فهو الأنسب لبدء مباراة الإياب والاحتفاظ بأفشة على مقاعد البدلاء".

وتابع "ولكن يجب أن يحصل أفشة على عدد دقائق مشاركة أكبر لأن السعيد لن يؤدي بالمستوى الأمثل مع تقدم الوقت في المباراة".

وأتم تصريحاته "على أن يشارك أحمد توفيق في الظهير الأيمن وطارق حامد بدلا من السولية".

ليكون التشكيل الذي اختاره شريف عبد الفضيل كالآتي:

المرمى: الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – الونش – أحمد حجازي – فتوح.

الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد.

الهجوم: تريزيجيه – مصطفى محمد – زيزو.

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