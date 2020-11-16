مصر ضد توجو - طارق السيد لـ في الجول: كنت أتمنى وجود فتحي لقيادة الجبهة اليمنى

يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر أن انضمام أحمد فتحي للفراعنة كان ضروريا خاصة في مواجهة توجو.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة للتصفيات سجله محمود حمدي "الونش".

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن الطريقة الأنسب للمنتخب في هذه المباراة والتشكيل الأفضل من وجهة نظرهم.

كذلك سأل FilGoal.com من يعوض محمد هاني الذي تعرض للإصابة وأيضا عمرو السولية الذي تعرض للإيقاف.

وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "كنت أتمنى تواجد فتحي في المنتخب لقيادة الجبهة اليمنى في ظل إصابة محمد هاني".

وأضاف "فتحي لديه خبرات كبيرة وكان سيفيد المنتخب كثيرا في هذه المباراة".

وأكمل "ولكن لا أدري كيف يفكر حسام البدري في تعويض غياب هاني، هو الأقرب لكل اللاعبين ويعرف ماذا سيفعل".

وأتم تصريحاته "أما طارق حامد سيعوض السولية ويحتفظ البدري بباقي التشكيل كما هو".

وبذلك يصبح التشكيل الذي اختاره طارق السيد لمصر في مواجهة توجو كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: ظهير أيمن من اختيار البدري – الونش – حجازي – فتوح.

الوسط: طارق حامد – النني – السعيد.

الهجوم: زيزو – مصطفى محمد – تريزيجيه.