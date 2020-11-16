مران الزمالك - انتظام شيكابالا في التدريبات الجماعية.. برنامج تأهيلي خاص لـ "روقا"

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك شيكابالا بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضه له في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر مساء السبت المقبل قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وخاض شيكابالا التقسيمة التي أجراها جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وأداء بعض التدريبات والجمل الفنية.

كما وصل محمد أشرف "روقا" إلى مقر النادي بعد انتهاء إعارته مع طلائع الجيش.

ووضع الجهاز الفني بقيادة باتشيكو برنامج تدريبي خاص للاعب لحين تحديد مشاركته في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

ونفذ الجهاز الفني تقسيمة مصغرة بوضع مرمى صغير واستغلاله في تنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالتسديدات والتمريرات القصيرة بين اللاعبين.

وشارك في التقسيمة اللاعبين الحاضرين في المران وهم محمد عبد الغني وعبد الله جمعة وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وشيكابالا ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو وسيف فارق جعفر وحاتم سكر ومحمد بيسو.

وحرص أمير عزمي مجاهد على التواجد في مران الفريق لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل نهائي إفريقيا المرتقب.