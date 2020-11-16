سكاي: مسحة طبية جديدة لـ دجيكو للحاق بمواجهة بارما

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

دجيكو - روما

يخضع إدين دجيكو مهاجم فريق روما لمسحة طبية جديدة على أمل العودة للتدريبات واللحاق بمواجهة بارما.

إدين دجيكو

النادي : روما

روما

ويلعب روما ضد بارما ضمن مباريات الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الثامنة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي اليوم الإثنين آملا في تحول نتيجة المسحة الطبية إلى سلبية من فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
سكاي: لاعبو روما لن ينضمون إلى منتخب إيطاليا إصابة ثلاثي روما بفيروس كورونا تعادل أتالانتا وإنتر.. و "هاتريك" مخيتاريان يقود روما إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي الدوري الأوروبي - روما يحقق فوزا تاريخيا.. وانتصار نابولي وسوسيداد يشعل صراع التأهل

ويعاني دجيكو من أعراض خفيفة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وفي انتظار نتائج مسحة اليوم.

وإذا ثبت سلبية المسحة الخاصة به، فيمكن للاعب التدرب من جديد مع مزيد من الفحوصات الطبية.

وأفادت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن دجيكو يحتاج إلى اختبارين سلبيين قبل أن يتمكن من العودة.

ويمكن لدجيكو التدرب في العزل المنزلي لحين انتهاء الفحوصات الطبية التي تسمح بمشاركته من جديد.

روما دجيكو الدوري الإيطالي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصر ضد توجو - طارق السيد لـ في الجول: كنت أتمنى وجود فتحي لقيادة الجبهة اليمنى دقيقة | منتخب مصر
هل أرتيتا هو المتسبب في قلة أهداف أوباميانج؟.. لماذا يعاني أرسنال هجوميا 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - انتظام شيكابالا في التدريبات الجماعية.. برنامج تأهيلي خاص لـ "روقا" 42 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مسحة طبية جديدة لـ دجيكو للحاق بمواجهة بارما ساعة | الدوري الإيطالي
مصر ضد توجو - طارق السعيد لـ في الجول: كان من الضروري انضمام أحمد فتحي لتعويض أزمة الجبهة اليمنى 2 ساعة | منتخب مصر
فحص طبي لـ أوسيمين نجم نابولي من أجل مواجهة ميلان 2 ساعة | الدوري الإيطالي
الإسماعيلي يتعادل وديا مع السكة الحديد 2 ساعة | الدوري المصري
إيجابية المسحة الثانية لمدرب ميلان بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك