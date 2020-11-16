سكاي: مسحة طبية جديدة لـ دجيكو للحاق بمواجهة بارما

يخضع إدين دجيكو مهاجم فريق روما لمسحة طبية جديدة على أمل العودة للتدريبات واللحاق بمواجهة بارما.

إدين دجيكو النادي : روما روما

ويلعب روما ضد بارما ضمن مباريات الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الثامنة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي اليوم الإثنين آملا في تحول نتيجة المسحة الطبية إلى سلبية من فيروس كورونا.

ويعاني دجيكو من أعراض خفيفة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وفي انتظار نتائج مسحة اليوم.

وإذا ثبت سلبية المسحة الخاصة به، فيمكن للاعب التدرب من جديد مع مزيد من الفحوصات الطبية.

وأفادت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن دجيكو يحتاج إلى اختبارين سلبيين قبل أن يتمكن من العودة.

ويمكن لدجيكو التدرب في العزل المنزلي لحين انتهاء الفحوصات الطبية التي تسمح بمشاركته من جديد.