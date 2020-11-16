مصر ضد توجو - طارق السعيد لـ في الجول: كان من الضروري انضمام أحمد فتحي لتعويض أزمة الجبهة اليمنى

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 17:57

كتب : أحمد شاكر

محمد هاني - مصر - توجو

يرى طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق أن عدم انضمام أحمد فتحي لقائمة الفراعنة لمواجهة توجو يمثل أزمة في ظل غياب محمد هاني للإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة للتصفيات سجله محمود حمدي "الونش".

أخبار متعلقة
مصر ضد توجو - عبد الغني لـ في الجول: التأمين الدفاعي سيقودنا للفوز ويجب الدفع بـ محمود علاء بعثة المنتخب تصل لومي.. ومران وحيد قبل مباراة توجو مصر ضد توجو - ضياء السيد لـ في الجول: يجب اللعب بثلاثي وسط والاحتفاظ بـ السعيد ومصطفى

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن الطريقة الأنسب للمنتخب في هذه المباراة والتشكيل الأفضل من وجهة نظرهم.

كذلك سأل FilGoal.com من يعوض محمد هاني الذي تعرض للإصابة وأيضا عمرو السولية الذي تعرض للإيقاف.

وقال طارق السعيد لـFilGoal.com: "إذ تواجد أحمد فتحي مع منتخب مصر كان سيحل هذه الأزمة بالتأكيد لعدم وجود ظهير أيمن سوى محمد هاني".

وأضاف "أرى أن حمدي فتحي الأنسب لقيادة الجبهة اليمنى خاصة أن أدواره الدفاعية ستكون أكثر في هذه المباراة".

وواصل "وفي وسط الملعب بالتأكيد سيلعب طارق حامد بدلا من عمرو السولية".

وأتم تصريحاته "لا أرى أن هذه المباراة تحتاج لتغييرات كثيرة في التشكيل فقط التبديلات الإجبارية بسب الغيابات".

واختار طارق السعيد تشكيل مصر الأنسب لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: حمدي فتحي – الونش – أحمد حجازي – فتوح.

الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد.

الهجوم: تريزيجيه – مصطفى محمد – زيزو.

مصر توجو طارق السعيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: مسحة طبية جديدة لـ دجيكو للحاق بمواجهة بارما 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصر ضد توجو - طارق السعيد لـ في الجول: كان من الضروري انضمام أحمد فتحي لتعويض أزمة الجبهة اليمنى ساعة | منتخب مصر
فحص طبي لـ أوسيمين نجم نابولي من أجل مواجهة ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
الإسماعيلي يتعادل وديا مع السكة الحديد ساعة | الدوري المصري
إيجابية المسحة الثانية لمدرب ميلان بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإيطالي
لا جازيتا: مانشيني لا يزال مصابا بفيروس كورونا.. إيفاني يقود إيطاليا أمام البوسنة ساعة | أوروبا
البطل يتأهل لأمم إفريقيا.. الجزائر تعادل مع زيمبابوي في ليلة تألق محرز ساعة | إفريقيا
مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن أنباء إصابة أليكس تيلليس بكورونا مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك