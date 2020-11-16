فحص طبي لـ أوسيمين نجم نابولي من أجل مواجهة ميلان

يعود فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا إلى نابولي غدا الثلاثاء بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي نابولي

ويجري نابولي فحص طبي للاعب النيجيري لتقييم حالته قبل مواجهة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي.

وكان أوسيمين قد أصيب في كتفه خلال مواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكشف موقع سبورت إيطاليا أن الإصابة ليست خطيرة، لكن هناك قلق في نابولي بشأن ذلك.

وأشار التقرير إلى اتصال نابولي باللاعب النيجيري بعد قضائه يومين مع عائلته لتخفيف الألم وتنظيم رحلة العودة إلى إيطاليا.

وينتظر نابولي نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب لتحديد مصيره من مواجهة ميلان.

ويحتل نابولي المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ميلان المتصدر.