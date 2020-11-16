الإسماعيلي يتعادل وديا مع السكة الحديد

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 17:47

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي سلبيا مع السكة الحديد في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للدوري المصري الموسم المقبل.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في ظل الدفع بالعديد من اللاعبين الجدد والشباب من قبل الدراويش.

ولعب الإسماعيلي بتشكيل يتكون من: محمد مجدي في حراسة المرمى.

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ورباعي دفاعي أحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمد عمار ونادر رمضان، ثم خط وسط مكون من محمد مخلف ودونجا وأحمد مصطفى ومحمد الشامي وأحمد مدبولي.

خلف المهاجم شكري نجيب.

بينما شارك في الشوط الثاني كل من كمال السيد ومحمد بيومي وكاستيلو ومحمود علاء وأحمد عبد الوهاب وعماد حمدي ومحمد الضرف ومدحت فقوسة ومحمود عبد الله ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسي ومحمد عبد السميع.

وكان الإسماعيلي أبرم 5 صفقات حتى الآن وهم أحمد عبد القوي لاعب وسط سموحة.

والأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

الإسماعيلي
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