إيجابية المسحة الثانية لمدرب ميلان بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية الثانية لـ ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ويغيب بيولي بذلك عن مواجهة فريقه أمام نابولي ضمن مباريات الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

وكانت الاختبار السريع يوم السبت قد أثبت إصابة بيولي بفيروس كورونا وخضع للعزل المنزلي.

وألغى ميلان حصته التدريبية وأبلغ النادي السلطات الصحية بنتائج الاختبارات الطبية للفريق.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فبيولي المدير الفني للفريق لا تزال عينته إيجابية بفيروس كورونا.

ويعود ميلان إلى التدريبات اليوم الإثنين بدون المدرب الذي سيستمر في عزله لحين تحول مسحته الطبية إلى سلبية.

ويتصدر ميلان مسابقة الدوري الإيطالي عقب مرور سبع جولات برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن ساسولو أقرب منافسيه.