لا جازيتا: مانشيني لا يزال مصابا بفيروس كورونا.. إيفاني يقود إيطاليا أمام البوسنة

لا يزال روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا مصابا بفيروس كورونا ويجب أن يستمر ألبيريكو إيفاني في القيادة الفنية أمام البوسنة والهرسك.

وكان إيفاني قد تولى المسؤولية في فوز الآزوري بنتيجة 4-0 وديا أمام إستونيا، والفوز بهدفين دون رد على بولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن مدرب إيطاليا لا تزال نتيجة المسحة الطبية له إيجابية بفيروس كورونا بعد أسبوعين من إعلان إصابته.

ويستمر مانشيني في الحجر الصحي ولن يعود في الوقت المناسب لقيادة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب إيطاليا للحفاظ على سجله بلا هزيمة في ست مباريات متتالية بالبطولة والحفاظ على صدارة المجموعة.