إصابة مدرب الهلال السعودي بفيروس كورونا

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الإثنين إصابة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا.

وأفاد الهلال في بيان "أوضحت الفحوصات إصابة مدرب فريق الهلال الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "يخضع لوشيسكو حاليا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".

كان النادي السعودي قد تلقى خبر وفاة البرازيلي كارلوس أماديو مدرب فريق الشباب بسكتة قلبية.

المدرب البرازيلي رحل عن عالمنا في مقر سكنه بالرياض.