إصابة مدرب الهلال السعودي بفيروس كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 16:58

كتب : FilGoal

شعار الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الإثنين إصابة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا.

وأفاد الهلال في بيان "أوضحت الفحوصات إصابة مدرب فريق الهلال الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "يخضع لوشيسكو حاليا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يعلن كل مواعيد وملاعب المتبقي من مباريات كأس مصر خبر في الجول – موسيماني يبلغ لجنة التخطيط برفضه لـ فاروق.. وموقف الشيخ وكيل مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: جوميز وقع على عقود تدريب المريخ السوداني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف جديد حالة صلاح.. وسبب سفره للجونة ودور ليفربول

كان النادي السعودي قد تلقى خبر وفاة البرازيلي كارلوس أماديو مدرب فريق الشباب بسكتة قلبية.

المدرب البرازيلي رحل عن عالمنا في مقر سكنه بالرياض.

Image

الهلال رازفان لوشيسكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصر ضد توجو - طارق السعيد لـ في الجول: كان من الضروري انضمام أحمد فتحي لتعويض أزمة الجبهة اليمنى 25 دقيقة | منتخب مصر
فحص طبي لـ أوسيمين نجم نابولي من أجل مواجهة ميلان 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
الإسماعيلي يتعادل وديا مع السكة الحديد 35 دقيقة | الدوري المصري
إيجابية المسحة الثانية لمدرب ميلان بفيروس كورونا 39 دقيقة | الدوري الإيطالي
لا جازيتا: مانشيني لا يزال مصابا بفيروس كورونا.. إيفاني يقود إيطاليا أمام البوسنة 50 دقيقة | أوروبا
البطل يتأهل لأمم إفريقيا.. الجزائر تقترب من رقم مصر بعد التعادل أمام زيمبابوي ساعة | إفريقيا
مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن أنباء إصابة أليكس تيلليس بكورونا مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة مدرب الهلال السعودي بفيروس كورونا ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك