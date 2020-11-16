ميسي يوجه رسالة إلى ماسيكرانو وجاجو بعد اعتزالهما

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

ميسي وجاجو وماسيكرانو

وجه ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين رسالة وداعية لزميليه في المنتخب فيرناندو جاجو وخافيير ماسكيرانو اللذين أعلنا اعتزالهما الكرة في وقت سابق.

وكتب ميسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "شخصان عشت معهما واستمتعت بوقتي في وجودهما كثيرا يتركان عالم كرة القدم، وسأستغل الفرصة لكي أودعهما".

وواصل "أعزاءي أتمنى أن يسير كل شيء على نحو رائع معكما، لمدة 17 عاما كنا فيها سويا، كان من الممتع أن نتشارك غرفة الملابس في المنتخب وأن نتنافس معا، تعلمون ذلك".

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وأكمل "أتمنى أن يسير كل شيء على نحو جيد وأن تستمرا في تحقيق أحلامكما".

وأردف "وأريد أن أقول لك يا ماسكيرانو، بعد قضاء العديد من الأعوام معا نرى بعضنا البعض كل يوم ونتشارك الكثير، عشنا لحظات سعيدة للغاية وأخرى صعبة في الملعب في الأرجنتين وبرشلونة، نفتقدك منذ رحيلك عنا".

وأتم "أتمنى لكما الأفضل ولعائلتكما كذلك دائما وأبدا".

ميسي زامل جاجو في منتخب الأرجنتين وخاضا سويا كأس العالم 2014 والتي خسرها راقصي التانجو في النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 1-0.

كما زامل خافيير ماسكيرانو في برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وفازا سويا في برشلونة بـ5 بطولات دوري إسباني و5 بطولات كأس ملك إسبانيا و3 بطولات كأس سوبر إسبانية وبطولتي دوري أبطال أوروبا ومثلهما في السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

في إسبانيا منتخب الأرجنتين اعتزال ماسكيرانو
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