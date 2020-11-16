فينالدوم: سأحتفل بهذه الطريقة حتى يعود فان دايك

أكد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول ومنتخب هولندا أنه سيحتفل بالأهداف بطريقة فيرجيل فان دايك حتى يعود زميله إلى الملاعب.

واحتفل فينالدوم بهدفيه في مرمى البوسنة والهرسك على طريقة فان دايك الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر فينالدوم صورة احتفاله وعلق عليها قائلا: "ستكون هذه طريقة احتفالي بالأهداف حتى يعود القائد فان دايك".

واقترب منتخب هولندا من التأهل لنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما فاز على البوسنة والهرسك بثلاثية مقابل هدف.

ووصل منتخب هولندا إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الأولى للبطولة قبل جولة واحدة من النهاية.

My celebration until my Captain is back ❤️ @VirgilvDijk pic.twitter.com/T0BzlbaUj8 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 16, 2020

وتقدم منتخب هولندا في الدقيقة السادسة عن طريق فينالدوم ثم أضاف قائد الطواحين ونجم ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وأحرز ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 55.

قبل أن يسجل منتخب البوسنة هدفه الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق إسماعيل بريفلياك.

ووصل فينالدوم للهدف رقم 7 له من آخر 13 هدفا سجلهم منتخب هولندا.