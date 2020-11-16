لوزانو: جاتوزو يتحول لغول عند الغضب.. وسأحب اللعب لبرشلونة يوما ما

قال هيرفينج لوزانو جناح نابولي إنه بدأ يفهم كيفية التعامل مع مدربه جينارو جاتوزو بعد قضاء عام كامل معه، مشيرا إلى أنه قد يحب اللعب لبرشلونة في المستقبل. وذلك في حوار أجراه مع قناة Aztec Sports المكسيكية.

وصرح لوزانو قائلا: "جاتوزو شخص مباشر للغاية، لديه طريقته وحينما يغضب يصبح غولا".

وواصل "لكن من دون شك إنه شخص جيد، بعد تجربة الموسم الماضي أظن أنني فهمت كيف أتعامل معه، علينا أن نتعلم قدر الإمكان منه".

جاتوزو تولى تدريب نابولي في ديسمبر 2019 خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى إيفرتون بعد ذلك، ويمتد عقد جاتوزو الحالي حتى صيف 2021.

وواصل لوزانو عن مستقبله قائلا: "منذ أن كنت في بي إس في إيندهوفن وأردت أن أختبر نفسي في دوري أكبر وأهم".

وأكمل "الكرة الإيطالية صعبة لكنني أحبها".

وأتم "بالنسبة للمستقبل، لن تعلم ما سيحدث، هناك العديد من الأندية التي أحب اللعب لها، على سبيل المثال برشلونة".

صاحسب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.